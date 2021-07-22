«Кто сыграет Вронского?» Объявлен актерский состав сериала «Анна К.» для Netflix
Стартовали съемки первого отечественного сериала Netflix Original "Анна К". Еще в мае стало известно, что Анну Каренину сыграет известная в Голливуде по фильму «Россомаха» Светлана Ходченкова.
Алексея Каренина сыграет Федор Бондарчук. Образ Дарьи Облонской примерит на себя Юлия Александрова («Самый лучший день»), а Степана Облонского сыграет Гоша Куценко.
В роли Константина Левина зритель увидит Юру Борисова, сыгравшего в фильме «Купе №6», который на днях выиграл Гран-при в Каннах.
В фильме также можно будет увидеть писателя Александра Цыпкина («Беспринцыпные истории») и народную артистку России Татьяну Догилеву.
Дата релиза сериала пока не объявлена.
В Telegram-канале "Радиоточка НСН" можно принять участие в опросе и выбрать, кто лучше всех сыграет роль Вронского.
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