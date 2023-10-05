Бабушки посмотрят: Мыльные оперы 1990-х не заменят россиянам Голливуд
Латиноамериканские сериалы типа «Рабыни Изауры» не зайдут российскому зрителю онлайн-кинотеатров даже в отсутствие голливудских блокбастеров, рассказала НСН Марина Латышева.
Спрос на латиноамериканские мыльные оперы 1990-х годов вряд ли станет массовым в российских онлайн-кинотеатрах, заявила НСН кинокритик Марина Латышева.
Ранее газета «Известия» сообщила, что онлайн-кинотеатры ведут переговоры о приобретении прав на классику мексиканских и бразильских мыльных опер. Речь идет о сериалах «Дикая роза», «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут», «Дикий ангел», «Просто Мария», «Клон». Обсуждается покупка прав и на новые проекты из этих стран.
«Люди, которые в свое время смотрели вот это вот все, вряд ли сейчас будут смотреть это в онлайн-кинотеатрах. Это может быть от случая к случаю, но вряд ли станет массовым явлением, которое дает выручку. Может быть, кто-то позовет свою маму или бабушку посмотреть эти сериалы на старости лет… Но без голливудской продукции все это - мертвому припарка. Что угодно можно делать, но эффекта от этого не будет», - считает Латынина.
К тому же, как отметила кинокритик, любовные драмы – не самый популярный жанр у зрителей онлайн-кинотеатров.
«Онлайн-кинотеатры правильно делают, что что-то пытаются делать. Самое популярное сейчас – супергерои, криминальные детективы и мультфильмы. Причем на любых носителях – на телеэкране или в онлайн-кинотеатре. У любовных драм есть своя ниша, но не самая популярная. Либо (для массового спроса) это должен быть родной хороший контент, как например «Вампиры средней полосы». Именно такой контент будет формировать аудиторию», - полагает кинокритик.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН порадовался за успешный старт в России нового фильма Вуди Аллена, но очень расстроился лидерству «Неудержимых 4».
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