Бабушки посмотрят: Мыльные оперы 1990-х не заменят россиянам Голливуд

Спрос на латиноамериканские мыльные оперы 1990-х годов вряд ли станет массовым в российских онлайн-кинотеатрах, заявила НСН кинокритик Марина Латышева.

Ранее газета «Известия» сообщила, что онлайн-кинотеатры ведут переговоры о приобретении прав на классику мексиканских и бразильских мыльных опер. Речь идет о сериалах «Дикая роза», «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут», «Дикий ангел», «Просто Мария», «Клон». Обсуждается покупка прав и на новые проекты из этих стран.

«Люди, которые в свое время смотрели вот это вот все, вряд ли сейчас будут смотреть это в онлайн-кинотеатрах. Это может быть от случая к случаю, но вряд ли станет массовым явлением, которое дает выручку. Может быть, кто-то позовет свою маму или бабушку посмотреть эти сериалы на старости лет… Но без голливудской продукции все это - мертвому припарка. Что угодно можно делать, но эффекта от этого не будет», - считает Латынина.