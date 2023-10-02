Актер Юшкевич: Успех «Чебурашки» мне непонятен

Актер Сергей Юшкевич в пресс-центре НСН признался, что не понимает, почему картина «Чебурашка» стала лучшей в стране.

«Кино отражает то, что происходит в стране, это зеркало. Я вообще очень люблю кино, я много его смотрю, я его коллекционирую. Раньше была «Нирвана» Волошина, «Прогулка» Учителя, «Питер FM» Бычковой. А сегодня лучшая картина в стране – «Чебурашка», для меня это пике, честно скажу. Я не понимаю, что происходит с этими людьми. Вот что происходит? Я не знаю, но успех абсолютный. Что-то произошло с людьми. Где-то снимают «Оппенгеймер», а у нас «Чебурашку». Это для меня повод для размышлений. Еще вчера я ждал другое кино, он изредка меня посещало, а сегодня его вообще нет», - рассказал он.

Первый фильм о Чебурашке сумел совместить в себе все факторы, определяющие успех картины, если второй ленте удастся сделать то же самое, она сможет добиться сопоставимого успеха. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

