СМИ: Новой солисткой группы «Город 312» стала участница шоу «Голос»

Уточняется, что Ая остается частью коллектива, однако пока не может выступать на сцене из-за осложнений после коронавируса. После восстановления исполнительница намерена возобновить концертную деятельность.

«Концерты будут идти, в качестве солистки будет выступать Диана. Принимайте ее, пожалуйста, но не сравнивайте со мной», - призвала Ая.

В марте 2023 года группа «Город 312» сообщила о приостановке концертной деятельности в связи с проблемами со здоровьем солистки коллектива, напоминает «Радиоточка НСН».

