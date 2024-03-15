СМИ: Новой солисткой группы «Город 312» стала участница шоу «Голос»

Участница шоу «Голос» Диана Макарова на время сменила солистку группы «Город 312» Аю (Светлана Назаренко), пишет издание «СтарХит».

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Уточняется, что Ая остается частью коллектива, однако пока не может выступать на сцене из-за осложнений после коронавируса. После восстановления исполнительница намерена возобновить концертную деятельность.

«Концерты будут идти, в качестве солистки будет выступать Диана. Принимайте ее, пожалуйста, но не сравнивайте со мной», - призвала Ая.

В марте 2023 года группа «Город 312» сообщила о приостановке концертной деятельности в связи с проблемами со здоровьем солистки коллектива, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Татьяна Демина
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