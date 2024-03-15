СМИ: Новой солисткой группы «Город 312» стала участница шоу «Голос»
Участница шоу «Голос» Диана Макарова на время сменила солистку группы «Город 312» Аю (Светлана Назаренко), пишет издание «СтарХит».
Уточняется, что Ая остается частью коллектива, однако пока не может выступать на сцене из-за осложнений после коронавируса. После восстановления исполнительница намерена возобновить концертную деятельность.
«Концерты будут идти, в качестве солистки будет выступать Диана. Принимайте ее, пожалуйста, но не сравнивайте со мной», - призвала Ая.
В марте 2023 года группа «Город 312» сообщила о приостановке концертной деятельности в связи с проблемами со здоровьем солистки коллектива, напоминает «Радиоточка НСН».
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