Авторы сериала «Одни из нас» планируют еще два сезона

Второй сезон сериала был представлен всего семью эпизодами и не охватил целиком события сиквела одноименной игры. По словам Мазина, в сценарии второй игры есть «естественные разрывы», где можно разделить историю на несколько частей с помощью клиффхэнгеров. При этом, по его словам, команда настроена рассказать как можно больше о мире вокруг Джоэла и Элли.

Мазин также отметил, что в третьем сезоне сериала у создателей появится возможность немного отойти в сторону. Однако, как добавил шоураннер, в третьем сезоне история останется неоконченной. Он выразил надежду на то, что команда оправдает ожидания поклонников, завершив историю четвертым сезоном.

Ранее актриса Стася Милославская назвала свою героиню в сериале «Чужие деньги» серым кардиналом, напоминает RT.

