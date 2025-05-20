Авторы сериала «Одни из нас» планируют еще два сезона

Сериал «Одни из нас» получит еще два сезона. Об этом заявил шоураннер проекта Крейг Мазин в беседе с Collider.

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Второй сезон сериала был представлен всего семью эпизодами и не охватил целиком события сиквела одноименной игры. По словам Мазина, в сценарии второй игры есть «естественные разрывы», где можно разделить историю на несколько частей с помощью клиффхэнгеров. При этом, по его словам, команда настроена рассказать как можно больше о мире вокруг Джоэла и Элли.

Мазин также отметил, что в третьем сезоне сериала у создателей появится возможность немного отойти в сторону. Однако, как добавил шоураннер, в третьем сезоне история останется неоконченной. Он выразил надежду на то, что команда оправдает ожидания поклонников, завершив историю четвертым сезоном.

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ФОТО: кадр из сериала «Одни из нас»
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