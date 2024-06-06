Автора хитов Рианны и Бейонсе обвинили в изнасиловании
В отношении известного американского автора песен и влиятельного музыкального продюсера Териуса Гестилде-Диаманта (The-Dream) подан иск по обвинению в изнасиловании и других преступлениях сексуального характера, сообщает The New York Times.
По данным издания, в суд на создателя хитов Рианны, Бейонсе, Джастина Бибера и других исполнителей подала его бывшая протеже, 33-летняя певица Чанааз Мангро, известная под псевдонимом Чанни Монро.
По словам певицы, в 2015 году она прилетела к продюсеру в Атланту. Встречу он назначил в стриптиз-клубе, обещав сделать ее «новой Бейонсе или Рианной». Женщина утверждает, что спустя несколько дней The-Dream стал принуждать ее к сексуальным отношениям. Он снял на видео их интимную близость и шантажировал обнародованием записи.
Мангро отметила, что длительное молчание было «слишком болезненным» и надеется, что ее история поможет другим женщинам и предотвратит подобные случаи.
В заявлении The-Dream не подтвердил обвинения в свой адрес.
Ранее Верховный суд Нью-Йорка отменил приговор голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, вынесенный в 2020 году за изнасилования и другие действия сексуального характера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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