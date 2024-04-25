Вайнштейну отменили 23-летний тюремный срок за изнасилование

Верховный суд Нью-Йорка отменил приговор голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, вынесенный в 2020 году за изнасилования и другие действия сексуального характера. Об этом сообщает URA.RU.

Апелляционный суд Нью-Йорка установил, что решение судьи позволить прокурорам вызвать в качестве свидетелей женщин, чьи заявления не были частью предъявленных ему обвинений было «вопиющей» ошибкой. Исходя из этого, Верховный суд отменил 23-летний тюремный срок Вайнштейну. В материале уточняется, что исправлением этих ошибок станет новое судебное разбирательство.

79-летний актер из «Игры в кальмара» получил условный срок за домогательства

Известный кинопродюсер дважды получал тюремные сроки за домогательства. Первый раз он был осужден на 23 года в 2020 году. Второй раз ему добавили еще 16 лет тюремного заключения в 2023 году. С обвинениями в домогательствах к Вайнштейну выступили многие работницы киноиндустрии. Среди них были такие известные актрисы как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Ева Грин и другие.

Ранее стало известно, что прокуратура Парижа начала третье расследование в отношении обвиняемого в домогательствах актера Жерара Депардье, сообщает "Радиоточка НСН".

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Шоу-бизнесУголовное ДелоХарви Вайнштейн

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