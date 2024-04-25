Вайнштейну отменили 23-летний тюремный срок за изнасилование

Верховный суд Нью-Йорка отменил приговор голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну, вынесенный в 2020 году за изнасилования и другие действия сексуального характера. Об этом сообщает URA.RU.

Апелляционный суд Нью-Йорка установил, что решение судьи позволить прокурорам вызвать в качестве свидетелей женщин, чьи заявления не были частью предъявленных ему обвинений было «вопиющей» ошибкой. Исходя из этого, Верховный суд отменил 23-летний тюремный срок Вайнштейну. В материале уточняется, что исправлением этих ошибок станет новое судебное разбирательство.