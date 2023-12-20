Автор «Слова пацана» сравнил преступный мир сериала с Хогвартсом

По словам журналиста, в мире сериала подобно Хогвартсу действует свод четких правил, которые поначалу незнакомы зрителям. Однако в дальнейшем за событиями «Слова пацана» интересно наблюдать.

«Кстати, "Гарри Поттер" к концу тоже становится не очень-то сказочным, просто там остаются симпатичные герои. А в «Слове пацана» нет героя, на месте которого хочется оказаться», —добавил писатель.

Ранее Гараев анонсировал книгу о женских криминальных группировках. Журналист подчеркнул, что женский криминальный мир не менее опасный, чем мужской, передает «Радиоточка НСН».

