Автор «Слова пацана» сравнил преступный мир сериала с Хогвартсом
Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х», журналист Роберт Гараев отметил, что мир сериала Жоры Крыжовникова можно сравнить с «абсолютно страшным» Хогвартсом. Об этом он сообщил в беседе с Forbes.
По словам журналиста, в мире сериала подобно Хогвартсу действует свод четких правил, которые поначалу незнакомы зрителям. Однако в дальнейшем за событиями «Слова пацана» интересно наблюдать.
«Кстати, "Гарри Поттер" к концу тоже становится не очень-то сказочным, просто там остаются симпатичные герои. А в «Слове пацана» нет героя, на месте которого хочется оказаться», —добавил писатель.
Ранее Гараев анонсировал книгу о женских криминальных группировках. Журналист подчеркнул, что женский криминальный мир не менее опасный, чем мужской, передает «Радиоточка НСН».
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