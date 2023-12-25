«Прокуроры грамотные»: Автор «Слова пацана» отверг обвинения в романтизации бандитизма

Писатель подчеркнул, что не закладывал в свое произведение подобного смысла. Шумиху вокруг «Слова пацана» он назвал отличной рекламой.

«Прокуроры в общем-то люди грамотные, прочитали книжку и романтизацию, естественно, не увидели. Я не знаю, кем надо быть, чтобы увидеть в моей книге романтизацию. Зато это была классная реклама», — цитирует писателя издание «Казань онлайн».

Ранее омбудсмен по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец обращалась в Роскомнадзор с просьбой организовать проверку сериала «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям. По ее мнению, фильм является романтизацией бандитизма. Однако ведомство не нашло никаких нарушений, сообщает «Радиоточка НСН».

