Автографы Наполеона Бонапарта выставят на торги 25 января

Два документа с подписью французского императора Наполеона Бонапарта представят на аукционе 25 января, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».

Исторические документы датируются 1813 годом. Стартовая ставка на торгах составит 280 тысяч рублей.

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Ранее сообщалось, что галстук лидера группы «Кино» Виктора Цоя продают за 2,5 миллиона рублей. Об этом говорится в Telegram-канале РЕН-ТВ. Его продает коллекционер, который, по его утверждениям, продает аксессуар за два года до смерти музыканта. На опубликованной фотографии лота видна надпись «На память» и автограф Цоя. Уточняется, что позже галстук оказался у фаната артиста, который хранил его у себя последние годы, после чего вещь попала в распоряжение галереи Stargift, пишет «Радиоточка НСН».

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