Автографы Наполеона Бонапарта выставят на торги 25 января
Два документа с подписью французского императора Наполеона Бонапарта представят на аукционе 25 января, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».
Исторические документы датируются 1813 годом. Стартовая ставка на торгах составит 280 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что галстук лидера группы «Кино» Виктора Цоя продают за 2,5 миллиона рублей. Об этом говорится в Telegram-канале РЕН-ТВ. Его продает коллекционер, который, по его утверждениям, продает аксессуар за два года до смерти музыканта. На опубликованной фотографии лота видна надпись «На память» и автограф Цоя. Уточняется, что позже галстук оказался у фаната артиста, который хранил его у себя последние годы, после чего вещь попала в распоряжение галереи Stargift, пишет «Радиоточка НСН».
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