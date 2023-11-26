«Наполеон» с Хоакином Фениксом стартовал в США лучше прогноза
Фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли стартовал в США лучше прогнозов аналитиков, сообщают СМИ.
В первый уикенд картина режиссера Ридли Скотта заработала $32,5 миллиона. Общая касса превысила $78 миллионов.
Однако эксперты полагают, что при бюджете в $200 миллионов историческая драма вряд ли окупится в прокате. Для выхода в плюс фильму необходимо собрать $400 миллионов.
Мировая премьера картины состоялась 22 ноября. Фильм рассказывает о приходе к власти французского императора Наполеона Бонапарта и его отношениях с супругой Жозефиной.
Ряд российских киносетей анонсировали показ «Наполеона». В частности, об этом сообщили «Мягкий кинотеатр» и «Мираж», отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Крыму без света остались 40 тысяч человек
- «Наполеон» с Хоакином Фениксом стартовал в США лучше прогноза
- В МАГАТЭ сообщили о звуках запуска ракет в районе Запорожской АЭС
- В Севастополе объявили понедельник нерабочим днем из-за непогоды
- Бузова подшутила над пришедшим на ее концерт с цветами Давой
- В партии «Слуга народа» призвали Залужного уйти в отставку
- Минсельхоз исключил значительный рост цен на продукты к Новому году
- Захарова назвала «пощечиной» Западу успех песни Кати Лель
- Вильфанд предупредил москвичей о сильном снегопаде
- Красному Кресту передали 17 заложников из сектора Газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru