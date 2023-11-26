«Наполеон» с Хоакином Фениксом стартовал в США лучше прогноза

В первый уикенд картина режиссера Ридли Скотта заработала $32,5 миллиона. Общая касса превысила $78 миллионов.

Однако эксперты полагают, что при бюджете в $200 миллионов историческая драма вряд ли окупится в прокате. Для выхода в плюс фильму необходимо собрать $400 миллионов.

Мировая премьера картины состоялась 22 ноября. Фильм рассказывает о приходе к власти французского императора Наполеона Бонапарта и его отношениях с супругой Жозефиной.

Ряд российских киносетей анонсировали показ «Наполеона». В частности, об этом сообщили «Мягкий кинотеатр» и «Мираж», отмечает «Радиоточка НСН».

