Австрийский музей приготовил онлайн-экскурсии для людей с плохим зрением
Венская галерея Альбертино подготовила онлайн экскурсии для любителей искусства с нарушениями зрения. Об этом сообщает РИА Новости.
Главная задача такой экскурсии состоит в том, чтобы описать картины так, чтобы их мог представить себе человек не способный различать цвета или не имеющий представление о зрительных образах.
Принять участие в такой экскурсии может любой человек с работающим смартфоном.
В 2020 году многие музеи и выставки вынуждено перешли в он-лайн формат из-за пандемии коронавируса, предоставляя пользователям возможность виртуально ознакомиться с представленными экспозициями.
В 2021 году эстафету музеев подхватили и некоторые группы. Например, The Queen выпустила игровое приложение, в котором музыканты снова отправились в виртуальный мировой тур.
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