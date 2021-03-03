Австрийский музей приготовил онлайн-экскурсии для людей с плохим зрением

Венская галерея Альбертино подготовила онлайн экскурсии для любителей искусства с нарушениями зрения. Об этом сообщает РИА Новости.

Главная задача такой экскурсии состоит в том, чтобы описать картины так, чтобы их мог представить себе человек не способный различать цвета или не имеющий представление о зрительных образах.

Принять участие в такой экскурсии может любой человек с работающим смартфоном.

В 2020 году многие музеи и выставки вынуждено перешли в он-лайн формат из-за пандемии коронавируса, предоставляя пользователям возможность виртуально ознакомиться с представленными экспозициями.



В 2021 году эстафету музеев подхватили и некоторые группы. Например, The Queen выпустила игровое приложение, в котором музыканты снова отправились в виртуальный мировой тур.

