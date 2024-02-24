Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова и Канделаки
Австралия ввела санкции против еще 55 россиян и 37 российских организаций, следует из нового пакета санкций, опубликованного МИД страны.
Под санкции попали губернаторы Глеб Никитин (Нижегородская область), Наталья Комарова (ХМАО), Олег Кожемяко (Приморье), Владимир Солодов (Камчатский край), Мурат Кумпилов (Адыгея) и Артем Здунов (Мордовия).
Также ограничения ввели против артистов Филиппа Киркорова, Олега Газманова, Николая Расторгуева, Николая Баскова, главы ВГТРК Олега Добродеева, главы «Газпром-медиа развлекательное телевидение» Тины Канделаки, телеведущего Артема Шейнина, политолога Сергея Караганова.
Ранее власти Канады расширили антироссийские санкции, они коснулись десяти граждан и 153 юридических лиц. В частности, ограничения ввели против концерна «Алмаз-Антей» и ДОСААФ России, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru