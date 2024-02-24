Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова и Канделаки

Австралия ввела санкции против еще 55 россиян и 37 российских организаций, следует из нового пакета санкций, опубликованного МИД страны.

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Под санкции попали губернаторы Глеб Никитин (Нижегородская область), Наталья Комарова (ХМАО), Олег Кожемяко (Приморье), Владимир Солодов (Камчатский край), Мурат Кумпилов (Адыгея) и Артем Здунов (Мордовия).

Также ограничения ввели против артистов Филиппа Киркорова, Олега Газманова, Николая Расторгуева, Николая Баскова, главы ВГТРК Олега Добродеева, главы «Газпром-медиа развлекательное телевидение» Тины Канделаки, телеведущего Артема Шейнина, политолога Сергея Караганова.

Ранее власти Канады расширили антироссийские санкции, они коснулись десяти граждан и 153 юридических лиц. В частности, ограничения ввели против концерна «Алмаз-Антей» и ДОСААФ России, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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