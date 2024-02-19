Эксперты назвали «Атаку титанов» лучшим аниме XXI века

На первом месте оказался сериал «Атака титанов». Экранизация манги Хадзимэ Исаямы в жанре постапокалипсис повествует о борьбе человечества с гигантскими монстрами. На основе сериала сняли два фильма и создали две компьютерные игры.

Второе место занял «Стальной алхимик: Братство». Также эксперты отметили «Наруто», «Унесенные призраками», «Твое имя», «Ван-Пис» и другие картины, пишет «Газета.Ru».

В конце прошлого года стало известно, что Netflix снимет аниме-сериал по научно-фантастическому фильму «Терминатор». По сюжету главная героиня отправляется из будущего в 1997 год для спасения ученого, создающего новый вид искусственного интеллекта, способного противостоять «Скайнету», передает «Радиоточка НСН».

