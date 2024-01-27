Комедия «Холоп-2» собрала в прокате больше 3,5 млрд рублей

Так, кинолента режиссера Клима Шипенко обошла по сборам первую часть из дилогии «Аватар» (2009) Джеймса Кэмерона и стала вторым самым кассовым фильмом в истории отечественного проката. Первое место занимает комедия Дмитрий Дьяченко «Чебурашка» с общими сборами в 6,787 млрд рублей.

Основная борьба за зрителя сегодня развернулась между сказками – жанр, который пришелся россиянам как никогда по вкусу. На днях фильм «Бременские музыканты» собрал 2,5 млрд рублей и обогнал «По щучьему велению» в списке самых кассовых российских фильмов, данные приводит ЕАИС.

Ранее актер театра и кино, народный артист России Юрий Стоянов объяснил «Радиоточке НСН», что сказки — важный кусок доброго и надежного прошлого, люди стараются передать их последующим поколениям, поэтому они так популярны у зрителя.

