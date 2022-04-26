СМИ: кинокомпания Warner Bros Pictures хочет вернуться на российский рынок
Президент по делам международной дистрибуции кинокомпании Warner Bros Pictures Эндрю Криппс заявил о намерении вернуться в российский кинопрокат. Об этом он сообщил порталу Deadline на выставке CinemaCon в Лас-Вегасе.
Он также сообщил, что пока не знает, когда и при каких обстоятельствах может произойти возвращение Warner Bros в российские кинотеатры.
По словам Криппса, российский рынок в среднем составляет около 5% международных ежегодных кассовых сборов кинокомпании.
Ранее Warner Bros отменили премьеру «Бэтмена» в России в начале марта, на одиннадцатом часу после начала военной операции в Украине.
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