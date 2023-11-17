Пригожин предложил платить гонорар участникам «Интервидения» в $1 млн

Победителям российского аналога «Евровидения» — «Интервидения» - необходимо выплачивать гонорар в $1 млн, чтобы конкурс стал популярным. Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он утверждает, что такой конкурс необходим России. Пригожин рассказал, что подобную идею вынашивал вместе с композитором Виктором Дробышем. Но состязания на бесплатной основе, если будет «просто статуэтка бесплатная», по мнению Пригожина, провалятся.