Пригожин предложил платить гонорар участникам «Интервидения» в $1 млн
Победителям российского аналога «Евровидения» — «Интервидения» - необходимо выплачивать гонорар в $1 млн, чтобы конкурс стал популярным. Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Он утверждает, что такой конкурс необходим России. Пригожин рассказал, что подобную идею вынашивал вместе с композитором Виктором Дробышем. Но состязания на бесплатной основе, если будет «просто статуэтка бесплатная», по мнению Пригожина, провалятся.
По мнению продюсера, вознаграждение за первое место должно составить $1 млн, за второе — $500 тыс., третье —$100 или $250.
Ранее предложила создать общую Евразийскую кинопремию и музыкальный конкурс «ЕвразияВидение+» или «ИнтерВидение» министр культуры России Ольга Любимова.
Инициатива о создании музыкального конкурса «Интервидение» остается на уровне разговоров с 2015 года, вряд ли положение дел изменится даже после слов министра. Об этом НСН заявил композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru