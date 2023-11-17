Пригожин предложил платить гонорар участникам «Интервидения» в $1 млн

Победителям российского аналога «Евровидения» — «Интервидения» - необходимо выплачивать гонорар в $1 млн, чтобы конкурс стал популярным. Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он утверждает, что такой конкурс необходим России. Пригожин рассказал, что подобную идею вынашивал вместе с композитором Виктором Дробышем. Но состязания на бесплатной основе, если будет «просто статуэтка бесплатная», по мнению Пригожина, провалятся.

«Не верю!»: Дробыш усомнился в создании музыкального конкурса «Интервидение»

По мнению продюсера, вознаграждение за первое место должно составить $1 млн, за второе — $500 тыс., третье —$100 или $250.

Ранее предложила создать общую Евразийскую кинопремию и музыкальный конкурс «ЕвразияВидение+» или «ИнтерВидение» министр культуры России Ольга Любимова.

Инициатива о создании музыкального конкурса «Интервидение» остается на уровне разговоров с 2015 года, вряд ли положение дел изменится даже после слов министра. Об этом НСН заявил композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.


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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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