Артист Садальский госпитализирован с кровотечением

Он заявил в соцсетях, что у него кровотечение.

«Ночью по „скорой“ забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты. Пока кровотечение не остановили», — написал актер.

Артист отметил, что должен был лететь в Мурманск. Садальский заявил о «прекрасном» состоянии Боткинской больницы.

Ранее Садальский прокомментировал отмену ежегодного песенного конкурса «Новая волна», отметив, что традиция проведения этого мероприятия уже изжила себя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

