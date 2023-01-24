Артист Садальский госпитализирован с кровотечением
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский находится в Боткинской больнице в Москве.
Он заявил в соцсетях, что у него кровотечение.
«Ночью по „скорой“ забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты. Пока кровотечение не остановили», — написал актер.
Артист отметил, что должен был лететь в Мурманск. Садальский заявил о «прекрасном» состоянии Боткинской больницы.
Ранее Садальский прокомментировал отмену ежегодного песенного конкурса «Новая волна», отметив, что традиция проведения этого мероприятия уже изжила себя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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