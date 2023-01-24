Артист Садальский госпитализирован с кровотечением

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский находится в Боткинской больнице в Москве.

Садальский подшутил над падением фотомодели Пунтус из окна

Он заявил в соцсетях, что у него кровотечение.

«Ночью по „скорой“ забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты. Пока кровотечение не остановили», — написал актер.

Артист отметил, что должен был лететь в Мурманск. Садальский заявил о «прекрасном» состоянии Боткинской больницы.

Ранее Садальский прокомментировал отмену ежегодного песенного конкурса «Новая волна», отметив, что традиция проведения этого мероприятия уже изжила себя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
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