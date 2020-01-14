Садальский подшутил над падением фотомодели Пунтус из окна
Актер Станислав Садальский с сарказмом прокомментировал падение из окна фотомодели Ксении Пунтус. Предположительно, перед этим девушка находилась в одной квартире с внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым.
Садальский в своем Instagram иронично подчеркнул, что не верит в возможность того, что в травмировании девушки может быть виноват внук режиссера.
«Ясно дело, это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши», - цитирует артиста Ura.ru.
Напомним, Пунтус нашли под окнами дома в центре Москвы в легкой одежде. Врачи диагностировали у нее травмы, характерные при падении с высоты.
В настоящее время девушка находится в реанимации. Накануне сообщалось, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Сам Андрей Баков после инцидента со своей подругой удалил все свои аккаунты в соцсетях, отмечают argumenti.ru
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