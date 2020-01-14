Садальский подшутил над падением фотомодели Пунтус из окна

Актер Станислав Садальский с сарказмом прокомментировал падение из окна фотомодели Ксении Пунтус. Предположительно, перед этим девушка находилась в одной квартире с внуком режиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым.

Садальский в своем Instagram иронично подчеркнул, что не верит в возможность того, что в травмировании девушки может быть виноват внук режиссера.