Артист Максим Галкин* раскритиковал коллег Газманова и Бабкину

Членами ассоциации являются Надежда Бабкина, Олег Газманов, Григорий Лепс и Лариса Долина, напомнил Галкин. Артист считает, что средний возраст членов объединения превышает 70 лет. В связи с этим шоумен предложил назвать творческую.организацию, с его точки зрения, более логично - «кооперативом «Судорога».



Российская музыкальная ассоциация была создана в мае 2022 года. В нее вошли артисты, которые выступили против отмены русской культуры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





