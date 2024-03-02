Артист Максим Галкин* раскритиковал коллег Газманова и Бабкину

Пародист и телеведущий Максим Галкин (*признан в РФ иностранным агентом) на концерте в США назвал артистов Российской музыкальной ассоциации «кооперативом «Судорога» из-за возраста большинства участников. Об этом сообщает aif.ru.

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Членами ассоциации являются Надежда Бабкина, Олег Газманов, Григорий Лепс и Лариса Долина, напомнил Галкин. Артист считает, что средний возраст членов объединения превышает 70 лет. В связи с этим шоумен предложил назвать творческую.организацию, с его точки зрения, более логично - «кооперативом «Судорога».

Российская музыкальная ассоциация была создана в мае 2022 года. В нее вошли артисты, которые выступили против отмены русской культуры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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