Артист Максим Галкин* раскритиковал коллег Газманова и Бабкину
Пародист и телеведущий Максим Галкин (*признан в РФ иностранным агентом) на концерте в США назвал артистов Российской музыкальной ассоциации «кооперативом «Судорога» из-за возраста большинства участников. Об этом сообщает aif.ru.
Членами ассоциации являются Надежда Бабкина, Олег Газманов, Григорий Лепс и Лариса Долина, напомнил Галкин. Артист считает, что средний возраст членов объединения превышает 70 лет. В связи с этим шоумен предложил назвать творческую.организацию, с его точки зрения, более логично - «кооперативом «Судорога».
Российская музыкальная ассоциация была создана в мае 2022 года. В нее вошли артисты, которые выступили против отмены русской культуры, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Артист Максим Галкин* раскритиковал коллег Газманова и Бабкину
- Москвичи начали тестировать систему электронного голосования перед выборами
- Хуснуллин: Потребности в детсадах и школах в Мариуполе закроют полностью
- Собянин: В прошлом году запустили 30 новых маршрутов наземного транспорта
- Сырский обвинил командиров бригад в провалах ВСУ на востоке
- Жертв нет. Стали известны подробности взрыва в доме в Санкт-Петербурге
- На портале госуслуг запустили сервис подачи исков в суды
- США извинились перед Ираком за удар по территории страны
- «Перестать быть минимальной угрозой»: В России считают, что взятия Харькова мало для победы над Украиной
- СМИ: В Петербурге прогремел взрыв, поврежден жилой дом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru