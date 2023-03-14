YouTube в третий раз удалил новый канал Артемия Лебедева

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев написал в своем телеграм-канале, что YouTube удалил его новый канал, который он назвал «Вася Пупкин».

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За неделю канал успел собрать 117 тысяч подписчиков, а ролики набирали в среднем 400 000 просмотров, отметил блогер. Он добавил, что свежий выпуск «Самых честных новостей» будет опубликован во «Вконтакте».

При попытке перейти на канал по ссылке появляется сообщение о том, что страница недоступна.

Ранее Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала полицию уделить особое внимание блогерам и стримерам, которые рекламируют казино.

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