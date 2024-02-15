Арт-проект по развитию уличного искусства запущен на Сахалине
Пилотный художественный проект по продвижению уличного искусства организован в Южно-Сахалинске. После отбора художники и архитекторы из разных российских регионов распишут несколько десятков стен, а также создадут новые арт-объекты.
Приём заявок на участие в паблик-арт программе «Взгляды» стартовал 15 февраля и завершится 15 марта. Победители будут объявлены 8 апреля. Сам проект будет реализован финалистами в Южно-Сахалинске в августе, передает ТАСС.
Принять участие в opencall уличного искусства могут как известные, так и начинающие творцы, вне зависимости от возраста, жанров и техник. В жюри, помимо профессионалов, включены жители Сахалина. Первый этап отбора пройдёт в рамках открытого конкурса.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», организаторы стремятся не только обеспечить оформление городских фасадов Южно-Сахалинска, но и сформировать платформу, которая объединит специалистов по развитию городской среды со всей страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru