«Меня уговорил Петров»: Мария Аронова рассказала о съемках в фильме «Лед-3»

Как отметила Аронова, третий «Лед» в какой-то степени повторяет первый фильм. Актриса отметила «закольцованность» и сходство историй, при этом в новой части происходят более трагические события, связанные в первую очередь с ее героиней. Аронова пояснила, что речь идет о повторении «всего, что происходило с нашими родителями».

«Что касается саги, что касается продолжения, я этого боюсь страшно. Но искренне верю, что нечто новое мы показали. Я боюсь этого ужасно. По сути, меня уговорил Сашка Петров», — рассказала артистка.

По словам Ароновой, коллега написал ей большое письмо, подчеркнув, что актриса нужна в проекте.

«Я поняла, что это действительно наше общее детище. И если все собрались, наверно, не надо и мне выпрыгивать из телеги», — заключила Аронова.

Мелодрама «Лед-3» режиссера Юрия Хмельницкого выйдет на экраны 14 февраля, отмечает телеканал «360».

