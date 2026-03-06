В Госдуме призвали дать четкие разъяснения о рекламе в Telegram
Наказание за рекламу на ресурсе, который пока не признан нежелательным или экстремистским на официальном уровне, противоречит букве закона. Об этом изданию «Подъём» заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Александр Ющенко.
По его словам, вместо домыслов и слухов, которыми оперируют граждане, следует дать им чёткое разъяснение от официального госоргана по ситуации вокруг мессенджера Telegram, .
«Скажите, что Telegram является экстремистским, террористическим и полностью нерукопожатным... Тогда будем исходить из этого. Если этого нет, ну тогда почему должно быть запрещено?» - отметил депутат.
Ющенко добавил, что без официального запрета мессенджера оснований для наказаний нет никаких.
Ранее в ФАС РФ заявили, что размещение рекламы в Telegram может нарушать законодательство о рекламе, так как в отношении платформы принимаются меры по ограничению доступа. В Роскомнадзоре позже назвали эти объяснения исчерпывающими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
