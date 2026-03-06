В Госдуме призвали дать четкие разъяснения о рекламе в Telegram

По его словам, вместо домыслов и слухов, которыми оперируют граждане, следует дать им чёткое разъяснение от официального госоргана по ситуации вокруг мессенджера Telegram, .

«Скажите, что Telegram является экстремистским, террористическим и полностью нерукопожатным... Тогда будем исходить из этого. Если этого нет, ну тогда почему должно быть запрещено?» - отметил депутат.

Ющенко добавил, что без официального запрета мессенджера оснований для наказаний нет никаких.

Ранее в ФАС РФ заявили, что размещение рекламы в Telegram может нарушать законодательство о рекламе, так как в отношении платформы принимаются меры по ограничению доступа. В Роскомнадзоре позже назвали эти объяснения исчерпывающими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

