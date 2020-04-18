Аронофски рассказал, почему не снял «Бэтмена» с Хоакином Фениксом

Из-за разного видения на актера в роли Бэтмена режиссер Даррен Аронофски не смог снять для Warner Bros. одноименный фильм. Его желание пригласить на главную роль Хоакина Феникса руководство кинокомпании не поддержало, сообщают «Известия».



Предложение снять фильм по комиксам о Бэтмене поступило Аронофски после успеха его картины «Реквием по мечте».

«Студия хотела Фредди Принца-младшего, а я хотел Хоакина Феникса. Это было другое время. «Бэтмен», который я написал, определенно отличался от того, что они сделали», — рассказал режиссер журналу Empire.