Аронофски рассказал, почему не снял «Бэтмена» с Хоакином Фениксом
Из-за разного видения на актера в роли Бэтмена режиссер Даррен Аронофски не смог снять для Warner Bros. одноименный фильм. Его желание пригласить на главную роль Хоакина Феникса руководство кинокомпании не поддержало, сообщают «Известия».
Предложение снять фильм по комиксам о Бэтмене поступило Аронофски после успеха его картины «Реквием по мечте».
«Студия хотела Фредди Принца-младшего, а я хотел Хоакина Феникса. Это было другое время. «Бэтмен», который я написал, определенно отличался от того, что они сделали», — рассказал режиссер журналу Empire.
По словам Аронофски, даже сценарист комиксов о Темном рыцаре Фрэнк Миллер был шокирован мрачной задумкой режиссера. В итоге фильм о Бэтмене в 2005 году снял Кристофер Нолан с Кристаном Бейлом в главной роли.
Напомним, в 2019 году актер Хоакин Феникс получил «Оскара» за роль антагониста Бетмана – Джокера.
Ранее кинокритик Антон Долин в эфире НСН оценил победу Хоакина Феникса в борьбе за «Оскар».
«Всем понятно, что Феникс с "Джокером" в этом году абсолютный победитель. Это поразительная актерская работа, и даже те, кому не понравился сам фильм, все отмечали невероятное преображение Феникса. Он много раз номинировался на "Оскар", но это первая его награда, заслуженная. Надо сказать, что и очень трогательной была его речь, в которой он призвал жалеть животных, почувствовать себя частью того мира, в котором мы живем, а не хозяевами», – рассказывает он в беседе с НСН.
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