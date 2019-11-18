Сборы «Джокера» в прокате превысили $1 млрд
Фильм Тодда Филиппса «Джокер» собрал в мировом прокате более $1 млрд. Об этом говорят данные, предоставленные порталом IMDb. Отмечается, что лента может стать третьей по счету среди картин не от Disney или Universal, вышедших после 2014 года, и собравших миллиард долларов меньше, чем за год.
Напомним, российская премьера «Джокера» состоялась 3 октября. Сборы картины в нашей стране давно перевалили за 1 млрд руб.
Эксперты отмечают, что, учитывая скромный бюджет «Джокера», он может стать одним из самых прибыльных фильмов в истории. Премьера «Джокера» прошла 31 августа на 76-м Венецианском кинофестивале, где картина взяла главный приз, — это первое подобное достижение для ленты, снятой на основе комиксов.
В свою очередь, кинокритик Давид Шнейдеров заявил в эфире НСН объяснил интерес российского зрителя к фильму о мрачнейшем клоуне-убийце историей взлетов и падений человека, а также аналогиями, которые могут возникнуть с августовскими митингами в Москве. Эксперт высоко оценил актерское мастерство Хоакина Феникса, который сыграл главную роль, и высказал надежду, что ему достанется «Оскар».
Ранее стало известно, что создатели картины планируют выдвинуть фильм на 16 из 24 номинанций голливудской кинопремии.
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