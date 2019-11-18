Сборы «Джокера» в прокате превысили $1 млрд

Фильм Тодда Филиппса «Джокер» собрал в мировом прокате более $1 млрд. Об этом говорят данные, предоставленные порталом IMDb. Отмечается, что лента может стать третьей по счету среди картин не от Disney или Universal, вышедших после 2014 года, и собравших миллиард долларов меньше, чем за год.

Напомним, российская премьера «Джокера» состоялась 3 октября. Сборы картины в нашей стране давно перевалили за 1 млрд руб.

Эксперты отмечают, что, учитывая скромный бюджет «Джокера», он может стать одним из самых прибыльных фильмов в истории. Премьера «Джокера» прошла 31 августа на 76-м Венецианском кинофестивале, где картина взяла главный приз, — это первое подобное достижение для ленты, снятой на основе комиксов.