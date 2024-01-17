Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
17 января 202418:07
Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер был задержан при прохождении таможенного досмотра в аэропорту Мюнхена, сообщает Bild.
Как пишет издание, 76-летний экс-губернатор Калифорнии направлялся в австрийский Кицбюэль на Всемирный климатический саммит.
Уточняется, что причиной задержания стали дорогие часы швейцарской фирмы Audemars Piguet, которые Шварценеггер планировал продать с аукциона.
Ранее главный «Терминатор» планеты сбил велосипедистку, которая в итоге решила подать на него в суд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru