Армения отказалась участвовать в «Евровидении-2021»
Армения отказалась от участия в «Евровидении-2021». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте конкурса.
Отмечается, что о выходе из соревнования объявил национальный вещатель, Общественное телевидение Армении (ARMTV).
По словам представителей ARMTV, решение было принято «учитывая последние события, короткое время производства, а также другие объективные причины, которые делают невозможным участие Армении в "Евровидении-2021"».
В Европейском вещательном союзе отметили, что Армения «всегда приносит на сцену волнение и качественные выступления», и надеются на возвращение страны на конкурс в следующем году.
«Евровидение-2021» состоится в нидерландском Роттердаме. Представители 40 стран будут соревноваться в полуфиналах, запланированных на 18 и 20 мая, а лучшие из европейских молодых артистов примут участие в финале 22 мая.
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