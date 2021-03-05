Армения отказалась участвовать в «Евровидении-2021»

Отмечается, что о выходе из соревнования объявил национальный вещатель, Общественное телевидение Армении (ARMTV).

По словам представителей ARMTV, решение было принято «учитывая последние события, короткое время производства, а также другие объективные причины, которые делают невозможным участие Армении в "Евровидении-2021"».

В Европейском вещательном союзе отметили, что Армения «всегда приносит на сцену волнение и качественные выступления», и надеются на возвращение страны на конкурс в следующем году.

«Евровидение-2021» состоится в нидерландском Роттердаме. Представители 40 стран будут соревноваться в полуфиналах, запланированных на 18 и 20 мая, а лучшие из европейских молодых артистов примут участие в финале 22 мая.

