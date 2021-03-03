Первый канал составил шорт-лист потенциальных представителей РФ на «Евровидении»
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что составлен шорт-лист музыкантов, которые могут представить Россию на конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает ТАСС.
Эрнст отметил, что голосование за кандидатов состоится 8 марта в прямом эфире телеканала. По словам главы Первого канала, группа Little Big, которая должна была представлять РФ на «Евровидении 2020», также появится в эфире.
В 2020 году конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса. Как ожидается, в текущем году «Евровидение» состоится 18-22 мая в Нидерландах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+10 535 / сут.
Умерли
87 348+452 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+15 694 / сут.
- Байден продлил на год санкции против России из-за Крыма
- В Швеции мужчина с ножом ранил восемь человек
- Премьер Словакии пошутил о передаче РФ части Украины за «Спутник V»
- Су-27 перехватил два бомбардировщика ВВС США над Балтийским морем
- Американские ученые доказали связь коронавируса с группой крови
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru