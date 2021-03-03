Первый канал составил шорт-лист потенциальных представителей РФ на «Евровидении»

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что составлен шорт-лист музыкантов, которые могут представить Россию на конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает ТАСС.

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Эрнст отметил, что голосование за кандидатов состоится 8 марта в прямом эфире телеканала. По словам главы Первого канала, группа Little Big, которая должна была представлять РФ на «Евровидении 2020», также появится в эфире.

В 2020 году конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса. Как ожидается, в текущем году «Евровидение» состоится 18-22 мая в Нидерландах.

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Фото: Reuters
ТЕГИ:Евровидение
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