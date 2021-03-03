Первый канал составил шорт-лист потенциальных представителей РФ на «Евровидении»

Эрнст отметил, что голосование за кандидатов состоится 8 марта в прямом эфире телеканала. По словам главы Первого канала, группа Little Big, которая должна была представлять РФ на «Евровидении 2020», также появится в эфире.

В 2020 году конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса. Как ожидается, в текущем году «Евровидение» состоится 18-22 мая в Нидерландах.

