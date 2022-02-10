Архив Александра Солженицына продали на аукционе за ₽4,4 млн

Архив писателя Александра Солженицына продали на торгах за 4,4 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «12й стул».

Вдове Александра Солженицына сделали срочную операцию на сердце

На торги выставили автографы, авторские машинописи и машинописи первоначальных вариантов программных произведений литератора.

За время аукциона стоимость архива Солженицына увеличилась с 1,76 млн до 4,4 млн рублей. Самым дорогим лотом стала машинопись с авторской правкой романа «Архипелаг ГУЛАГ» и автографом писателя: ее продали за 1,3 млн.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: wikimedia.org/RIA Novosti/Yuryi Abramochkin
ТЕГИ:ПисателиАукционЛитература
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры