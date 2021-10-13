Вдове Александра Солженицына сделали срочную операцию на сердце

Александр Солженицын был участником Великой Отечественной войны, советским политзаключенным. Многие знают его как автора произведений «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное колесо», «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус». Кроме того, он является лауреатом Нобелевской премии по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».

Солженицын скончался в 2008 году в возрасте 89 лет.

Ранее политолог Владимир Блохин сравнил оппозиционера Алексея Навального с Солженицыным.



