Вдове Александра Солженицына сделали срочную операцию на сердце

Вдове писателя Александра Солженицына провели срочную операцию на сердце передает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

82-летняя Наталья Солженицына вызвала скорую помощь 10 октября из-за учащенного сердцебиения. Ее пульс достигал 150 ударов в минуту. Операция на сердце прошла без осложнений.

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Александр Солженицын был участником Великой Отечественной войны, советским политзаключенным. Многие знают его как автора произведений «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное колесо», «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус». Кроме того, он является лауреатом Нобелевской премии по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».

Солженицын скончался в 2008 году в возрасте 89 лет.

Ранее политолог Владимир Блохин сравнил оппозиционера Алексея Навального с Солженицыным.


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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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