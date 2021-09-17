Археологи нашли в Большом Кремлёвском сквере около 400 предметов старины
Археологи обнаружили в Большом Кремлёвском сквере около 400 предметов старины. Они относятся к 14-16 вв.
По словам директора Института археологии РАН Николая Макарова, в частности, были найдены остатки печей, глубокие ямы-погреба, обломки драгоценных поливных чаш, привезённых из Золотой Орды и Византии, стеклянный перстень из столицы Волжской Булгарии, железная шпора и набор массивных железных предметов.
Учёный предположил, что во время раскопок могла быть затронута территория «большого московского двора» князя Владимира Храброго, двоюродного брата Дмитрия Донского.
Ранее сообщалось, что ученые из Новосибирска нашли на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов нашли артефакты, связанные с культом «небесного всадника» Мир-Суснэ-хума, передает «Интерфакс».
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