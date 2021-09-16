Археологи нашли шлем «небесного всадника»

Это одна из ключевых фигур в мифологии хантов и манси. Он почитается как покровитель семьи. На найденном шлеме была обнаружена символика Мир-Суснэ-хума. Как рассказали археологи, этот шлем не надевали на голову, а клали на спину коня при жертвоприношении.

Как показала экспертиза, шлем «небесного всадника» был изготовлен в 1920 годах. Помимо шлема археологи обнаружили еще монеты того времени. Находки передали в Музей природы и человека в Ханты-Мансийске, а также в Новосибирск.

