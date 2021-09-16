Археологи нашли шлем «небесного всадника»
Ученые из Новосибирска нашли на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов нашли артефакты, связанные с культом «небесного всадника» Мир-Суснэ-хума, передает «Интерфакс».
Это одна из ключевых фигур в мифологии хантов и манси. Он почитается как покровитель семьи. На найденном шлеме была обнаружена символика Мир-Суснэ-хума. Как рассказали археологи, этот шлем не надевали на голову, а клали на спину коня при жертвоприношении.
Как показала экспертиза, шлем «небесного всадника» был изготовлен в 1920 годах. Помимо шлема археологи обнаружили еще монеты того времени. Находки передали в Музей природы и человека в Ханты-Мансийске, а также в Новосибирск.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 594 / сут.
Умерли
196 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+17 326 / сут.
- В России появился единый оператор для подключения газа в домах
- Более 1 млрд жителей Китая полностью привились от COVID-19
- Кабмин Финляндии продлил ограничения на границе до 10 октября
- Путин принял приглашение КНР посетить зимние Олимпийские игры
- Аварийно севший в Пулково самолёт «России» отстранён от полётов
- Археологи нашли шлем «небесного всадника»
- Два британских завода приостановили работу из-за высоких цен на газ
- СМИ: два человека забежали в тоннель московского метро
- Захарова высказалась об отказе Австралии от французских подлодок
- В зоопарке Атланты заразились коронавирусом 18 из 20 горилл
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru