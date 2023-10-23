Арбенина выступила в Новосибирске несмотря на протесты общественников

По её словам, на выступление пришло огромное количество людей, от чего у неё сложилось впечатление, что «весь Новосибирск собрался петь снайперские песни».

Также она отметила, что через два часа «от энергии и градуса накала в финале концерта вырубило пробки и зал погрузился во тьму», однако это никого не испугало.

«Никто не завопил истошно не стал истерить и звать на помощь. Публика невероятно достойно и спокойно отреагировала на кромешную тьму. Это - представьте - после ослепительных двух часов концерта... зал стал одним целым... Спасибо Новосибирск! Не забуду», - написала Арбенина.

Отметим, что новосибирские общественники требовали отменить концерт «Ночных снайперов» из-за некоторых высказываний певицы.

Ранее Арбенина заявила, что её утомило обсуждение её концертов, напоминает «Радиоточка НСН». Певица призвала «прекратить псевдополитический диванный пинг-понг» и отказалась в дальнейшем комментировать сообщения на тему выступлений коллектива.

