«Это диверсия!»: Арбенина обвинила власти Марий Эл в отмене концерта
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина обвинила власти республики Марий Эл в отмене концерта коллектива, который должен был состояться в Йошкар-Оле.
«Прекрасный город Йошкар-Ола! Мечтала вернуться и показать его своим друзьям. Этот сорванный концерт, эту отмену, власти республики Марий Эл, я расцениваю как диверсию против гражданина Российской Федерации, который живет в своей стране, любит свою страну, любит свою публику и который несет ответственность за то, то обещает, а я обещала приехать. Я буду разбираться с тем, что случилось и почему вы так себя ведете. Это просто недостойно! Прекрасная республика, а вот некоторые люди странно себя ведут, особенно в наше время», - сказала певица.
Отметим, что сорванный концерт - один из юбилейного тура Дианы Арбениной. До Марий Эл «Ночные снайперы» отыграли выступления в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru