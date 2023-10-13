«Это диверсия!»: Арбенина обвинила власти Марий Эл в отмене концерта

«Прекрасный город Йошкар-Ола! Мечтала вернуться и показать его своим друзьям. Этот сорванный концерт, эту отмену, власти республики Марий Эл, я расцениваю как диверсию против гражданина Российской Федерации, который живет в своей стране, любит свою страну, любит свою публику и который несет ответственность за то, то обещает, а я обещала приехать. Я буду разбираться с тем, что случилось и почему вы так себя ведете. Это просто недостойно! Прекрасная республика, а вот некоторые люди странно себя ведут, особенно в наше время», - сказала певица.

Отметим, что сорванный концерт - один из юбилейного тура Дианы Арбениной. До Марий Эл «Ночные снайперы» отыграли выступления в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске, передает «Радиоточка НСН».

