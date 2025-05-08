Арбенина опровергла зарубежные гастроли «Ночных снайперов»

Она призвала получать информацию о событиях на официальном сайте группы, а портал, анонсировавший фейковые гастроли группы в мае в 12 зарубежных городах, назвала мошенническим.

«Ребята, не ведитесь! Это сайт мошенников. Ими занимаются Роспотребнадзор и полиция», - заключила Арбенина.

На самом деле ближайшие из реально запланированных концертов Арбениной состоятся в мае в Воронеже и Калининграде, 7 июня на футбольном стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

