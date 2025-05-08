Арбенина опровергла зарубежные гастроли «Ночных снайперов»
Информация о якобы зарубежных гастролях группы «Ночные снайперы» является фейком. Об этом в своём Telegram-канале заявила лидер коллектива Диана Арбенина.
Она призвала получать информацию о событиях на официальном сайте группы, а портал, анонсировавший фейковые гастроли группы в мае в 12 зарубежных городах, назвала мошенническим.
«Ребята, не ведитесь! Это сайт мошенников. Ими занимаются Роспотребнадзор и полиция», - заключила Арбенина.
На самом деле ближайшие из реально запланированных концертов Арбениной состоятся в мае в Воронеже и Калининграде, 7 июня на футбольном стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru