Арбенина рассказала о воспитании дочери и выходе на подиум
Диана Арбенина заявила НСН, что старается прививать своей дочери разные интересы, так как, по ее мнению, для девушки важно быть всесторонне развитой.
Певица и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина заявила НСН, что футбольная карьера ее 15-летней дочери Марты никак не противоречит ее участию в модном показе, так как для девушки важно разностороннее развитие.
Дочь Арбениной Марта приняла участие в модном показе в рамках Недели моды в Москве, которая прошла с 13 по 18 марта. Девушка вышла на подиум в облегающем мини-платье и удлиненном жакете, чем вызвала восторженные отзывы. Арбенина отметила, что старается прививать дочери разные интересы.
«Я считаю, что девушка должна развиваться многогранно, что футбол абсолютно не мешает тому, чтобы выйти на подиум. И наоборот, я не считаю, что нужно заниматься чем-то одним в 15 лет. Нужно развиваться многогранно, включая учебу и какие-то еще интересы. Вот я Марту таскаю по театрам. Вчера мы смотрели «Чайку» в МХТ им. Чехова. Конечно, все это нужно совмещать, потому что иначе ребенок просто вырастет непонятно воспитанным», - отметила она.
Дочь певицы занимается футболом. В 11 лет она попала в клуб «Чертаново», а сейчас играет за «Спартак». Сама Арбенина говорила, что дочь никто не учил футбольным навыкам, однако она с детства хорошо владела мячом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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