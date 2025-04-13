Арбенина рассказала о воспитании дочери и выходе на подиум

Диана Арбенина заявила НСН, что старается прививать своей дочери разные интересы, так как, по ее мнению, для девушки важно быть всесторонне развитой.

Певица и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина заявила НСН, что футбольная карьера ее 15-летней дочери Марты никак не противоречит ее участию в модном показе, так как для девушки важно разностороннее развитие.

Дочь Арбениной Марта приняла участие в модном показе в рамках Недели моды в Москве, которая прошла с 13 по 18 марта. Девушка вышла на подиум в облегающем мини-платье и удлиненном жакете, чем вызвала восторженные отзывы. Арбенина отметила, что старается прививать дочери разные интересы.

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«Я считаю, что девушка должна развиваться многогранно, что футбол абсолютно не мешает тому, чтобы выйти на подиум. И наоборот, я не считаю, что нужно заниматься чем-то одним в 15 лет. Нужно развиваться многогранно, включая учебу и какие-то еще интересы. Вот я Марту таскаю по театрам. Вчера мы смотрели «Чайку» в МХТ им. Чехова. Конечно, все это нужно совмещать, потому что иначе ребенок просто вырастет непонятно воспитанным», - отметила она.

Дочь певицы занимается футболом. В 11 лет она попала в клуб «Чертаново», а сейчас играет за «Спартак». Сама Арбенина говорила, что дочь никто не учил футбольным навыкам, однако она с детства хорошо владела мячом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Дианы Арбениной
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