Певица и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина заявила НСН, что футбольная карьера ее 15-летней дочери Марты никак не противоречит ее участию в модном показе, так как для девушки важно разностороннее развитие.

Дочь Арбениной Марта приняла участие в модном показе в рамках Недели моды в Москве, которая прошла с 13 по 18 марта. Девушка вышла на подиум в облегающем мини-платье и удлиненном жакете, чем вызвала восторженные отзывы. Арбенина отметила, что старается прививать дочери разные интересы.