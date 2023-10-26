Арбенина побеждает смерть в новой песне
Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина представила новую песню «Андрей», которая посвящена недавно ушедшей из жизни маме её друга.
По ее словам, изначально планировалось спеть песню в день рождения Андрея Сторчеуса 26 октября, на концерте в Саратове. Но так как выступление было перенесено, то она решила исполнить новый трек на концерте в Пензе 25 октября.
«Мы только жизнью и верой друг в друга можем победить смерть», - поёт Арбенина.
Ранее Арбенина спела песню с одной из активисток «Комитета семей воинов Отечества», которые пришли на концерт группы «Ночные Снайперы» в Новосибирске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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