Арбенина побеждает смерть в новой песне

По ее словам, изначально планировалось спеть песню в день рождения Андрея Сторчеуса 26 октября, на концерте в Саратове. Но так как выступление было перенесено, то она решила исполнить новый трек на концерте в Пензе 25 октября.

«Мы только жизнью и верой друг в друга можем победить смерть», - поёт Арбенина.

Ранее Арбенина спела песню с одной из активисток «Комитета семей воинов Отечества», которые пришли на концерт группы «Ночные Снайперы» в Новосибирске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

