Арбенина анонсировала выход книги по дневниковым записям

Российская рок-исполнительница Диана Арбенина анонсировала выход своей новой книги по дневниковым записям. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, произведение выйдет уже 25 июня.

«Без всяких двойных смыслов. Здесь примерно 20%, остальное в шкафах (показала Арбенина рукописи – прим. НСН). На основе этих записных книжек мы сделали книгу. Она мне очень нравится. Пришла пора кое-что вам сказать», - обратилась она к подписчикам.

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Книга представляет из себя сборник черновиков песен, рукописных дневников, заметок и рисунков «на полях» Арбениной. Она состоит из более, чем 300 страниц. Известно, что она выйдет в издательстве «Бомбора».

Ранее шеф-редактор книжного сервиса «Букмейт» Константин Мильчин и писатель Сергей Литвинов, являвшийся председателем жюри премии «Русский Детектив»-2024, в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сообщили, что в российской детективной литературе поднимается новая волна, однако пока никто не потеснил с трона Александру Маринину и Дарью Донцову.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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