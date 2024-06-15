Арбенина анонсировала выход книги по дневниковым записям

Российская рок-исполнительница Диана Арбенина анонсировала выход своей новой книги по дневниковым записям. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, произведение выйдет уже 25 июня.

«Без всяких двойных смыслов. Здесь примерно 20%, остальное в шкафах (показала Арбенина рукописи – прим. НСН). На основе этих записных книжек мы сделали книгу. Она мне очень нравится. Пришла пора кое-что вам сказать», - обратилась она к подписчикам.