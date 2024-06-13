«Новые королевы?»: Молодые авторы детективов бросили вызов Донцовой и Марининой
Елена Бриолле и Елизавета Лосева - авторы современных ретро-детективов о Ростове и Париже, объяснил в эфире НСН Константин Мильчин, а Сергей Литвинов дал десять лет на подведение итогов «королевской гонки».
В российской детективной литературе поднимается новая волна, однако пока никто не потеснил с трона Александру Маринину (на фото) и Дарью Донцову, заявили в интервью НСН шеф-редактор книжного сервиса «Букмейт» Константин Мильчин и писатель Сергей Литвинов, являвшийся председателем жюри премии «Русский Детектив»-2024.
Ранее были названы победители IV сезона премии «Русский детектив». В номинации «детектив года» в этом году победила Елена Бриолле (роман «Черный, как тайна, синий, как смерть»), обошедшая Александру Маринину («Тьма после рассвета»). «Автором года» стала Лиза Лосева («Мертвый невод Егора Лисицы»), опередившая Дарью Донцову («Венок из железных одуванчиков»). Мильчин отметил, что Бриолле и Лосева – достойные писательницы, но пока не «королевы».
«Эта премия присуждается не читателями, а профессиональным жюри, ее цель открывать новые имена и фиксировать уже достаточно популярные. Награждать каждый год Маринину и Донцову было бы крайне оригинально, но бессмысленно, особенно с учетом того, что обе они в этом году получили призы за вклад в детективную тему. Лиза Лосева плодовитая писательница, это уже ее четвертая книжка про судебного медика Егора Лисицу, это ретро-детективы, действие которых происходит в Ростове, про бегство от современной реальности в достаточно уютный, но очень хрупкий старинный мир. У Лены Бриолле довольно много описаний Парижа начала ХХ века с художницами, натурщицами, заведениями, скачками, паровыми трамваями и поездками на лодках. Не думаю, что это две новые королевы, но обе писательницы очень достойные. Кроме того, я нахожусь под впечатлением от книги Марины Скриповой "Ненадежный свидетель", всем рекомендую, это отличный параноидальный триллер», – сказал Мильчин.
Со своей стороны Сергей Литвинов отметил, что ответ о «новых королевах» мы получим через 10 лет.
«Я не думаю, что можно говорить о какой-то смене или замене лидеров детективного жанра. Мы судили по одной книге, и на такой малой дистанции молодые писатели оказались лучше. Но главный показатель класса – это стабильность. Для Бриолле это первая книга, Лиза Лосева тоже начала совсем недавно, смогут ли они выдержать конкуренцию на длинной дистанции, это мы узнаем спустя лет десять. Что касается новых имен, я бы посоветовал внимательно посмотреть на тех, кто победил в главных номинациях: Елена Бриолле, Лиза Лосева и Оксана Есипова получившая главный приз в номинации "Дебют". Это ее самая первая вещь, пока она вышла только в электронном виде», - рекомендовал Литвинов.
Размышляя о «российском Конан Дойле», Константин Мильчин вспомнил о Достоевском, а Сергей Литвинов назвал подобные сравнения «маркетинговой уловкой».
«Современный детектив – это ретро, про какое-то место, максимально далекое от жителей современного мегаполиса. Да, это действительно некая новая волна. Ну а российский Конан Дойл есть, и его имя Федор Михайлович Достоевский. Почти все великие романы Достоевского в той или иной степени содержат элементы детектива или триллера. "Преступление и наказание" - это классический полицейский детектив, "Идиот" - психологический триллер, "Бесы" - политический триллер, а в "Братьях Карамазовых" есть подробное описание полицейского расследования. При этом Достоевский писал свои романы в то самое время, когда в Англии медленно, пошагово придумывалось то, что сейчас называется детективом», - заключил шеф-редактор «Букмейт».
На недавнем книжном фестивале «Красная площадь» в Москве абсолютным лидером продаж стала книга Захара Прилепина «Собаки и другие люди». Как сообщили Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в сети книжных магазинов «Читай-город», в ТОП-3 также попали книга Аси Лавринович «Планы на лето» и детектив Питера Боланда «Убийства и кексики. Детективное агентство "Благотворительный магазин"».
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