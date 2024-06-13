«Новые королевы?»: Молодые авторы детективов бросили вызов Донцовой и Марининой

В российской детективной литературе поднимается новая волна, однако пока никто не потеснил с трона Александру Маринину (на фото) и Дарью Донцову, заявили в интервью НСН шеф-редактор книжного сервиса «Букмейт» Константин Мильчин и писатель Сергей Литвинов, являвшийся председателем жюри премии «Русский Детектив»-2024.

Ранее были названы победители IV сезона премии «Русский детектив». В номинации «детектив года» в этом году победила Елена Бриолле (роман «Черный, как тайна, синий, как смерть»), обошедшая Александру Маринину («Тьма после рассвета»). «Автором года» стала Лиза Лосева («Мертвый невод Егора Лисицы»), опередившая Дарью Донцову («Венок из железных одуванчиков»). Мильчин отметил, что Бриолле и Лосева – достойные писательницы, но пока не «королевы».