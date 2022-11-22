«Вклад неоценим!»: Гришковец назвал Пелевина героем 90-х

«Пелевин был главной литературной фигурой в 90-е годы. Его вклад неоценим. Люди, которым сейчас ближе к 50 годам, должны быть признательны Пелевину за то, что он вернул чтение, люди снова стали читать. Он герой 90-х годов. Мне очень нравится его рассказ «Музыка со столба». Это выдающееся произведение. Когда человек пишет обо всем, он неизбежно что-нибудь предскажет», - сказал Гришковец.

Согласно результатам опроса на портале «Рамблер», самыми известными и читаемыми книгами Пелевина оказались «Чапаев и Пустота» и Generation «П» – романы, написанные ещё в 1990-е годы. В этом году у Пелевина вышел 19-й по счёту роман «KGBT+», а по одноименной книге «Ампир V» должен был выйти фильм с рэпером Оксимироном, однако его выход в прокат был отменен.

