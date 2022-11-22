«Вклад неоценим!»: Гришковец назвал Пелевина героем 90-х

Евгений Гришковец отметил, что именно благодаря Пелевину люди снова начали читать книги. 

Сегодня юбилей у писателя Виктора Пелевина – лауреата многочисленных литературных премий, среди которых «Малый букер» и «Большая книга», ему исполнилось 60 лет.

Писатель, драматург, режиссер и актер Евгений Гришковец в разговоре с НСН назвал Пелевина героем 90-х и поблагодарил за то, что «люди снова стали читать».

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«Пелевин был главной литературной фигурой в 90-е годы. Его вклад неоценим. Люди, которым сейчас ближе к 50 годам, должны быть признательны Пелевину за то, что он вернул чтение, люди снова стали читать. Он герой 90-х годов. Мне очень нравится его рассказ «Музыка со столба». Это выдающееся произведение. Когда человек пишет обо всем, он неизбежно что-нибудь предскажет», - сказал Гришковец.

Согласно результатам опроса на портале «Рамблер», самыми известными и читаемыми книгами Пелевина оказались «Чапаев и Пустота» и Generation «П» – романы, написанные ещё в 1990-е годы. В этом году у Пелевина вышел 19-й по счёту роман «KGBT+», а по одноименной книге «Ампир V» должен был выйти фильм с рэпером Оксимироном, однако его выход в прокат был отменен.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:Евгений ГришковецПисателиКниги
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