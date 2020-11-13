«Гоблин» выступил против «русофоба» Глуховского на «Тотальном диктанте»

Писатель, блогер и переводчик Дмитрий Пучков в эфире НСН высказал мнение, что для «Тотального диктанта» лучше использовать тексты русских классиков.

Автор текста для «Тотального диктанта — 2021», писатель Дмитрий Глуховский прокомментировал решение Россотрудничества и главы ведомства Евгения Примакова не поддерживать образовательную акцию. Он предположил, что причиной отказа федерального агентства являются его политические взгляды, добавив, что Примаков в посте Telegram, который позже отредактировали, назвал Глуховского русофобом. Писатель в ответ заявил, что считает себя патриотом, однако его мнение о патриотизме расходится «с риторикой советской пропаганды».

Писатель, блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков, который проводил «Тотальный диктант» в Санкт-Петербурге в 2016 году, рассказал НСН о своем отношении к образовательному мероприятию, а заодно и к Глуховскому.

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«Диктант полезный, вызывает интерес к русскому языку, правописанию, грамотности, литературе. Он исключительно полезный. Но авторов, с моей точки зрения, надо выбирать тщательно. Для диктантов больше всего годятся произведения русской классики. Мне непонятно, зачем привлекать персонажей типа Глуховского, который является открытым антисоветчиком и русофобом. Точно так же мне непонятно, зачем привлекать тексты некой Гузели Яхиной, точно такой же антисоветчицы. Зачем такие тексты подтягивать в общественное поле? Есть русская классика, оттуда можно брать тексты и продолжать хорошее, правильное дело», - отметил он.

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Сам же Глуховский в интервью НСН заявил, что русофобом себя не считает. Он подчеркнул, что его текст для «Тотального диктанта» - аполитичный.

Директор Фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец в разговоре с РБК объяснила использование текста Глуховского желанием филологического совета познакомить широкую аудиторию с хорошей современной русской литературой.

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Дмитрий ГлуховскийВладимир ПучковТотальный Диктант
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