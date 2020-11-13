«Гоблин» выступил против «русофоба» Глуховского на «Тотальном диктанте»

Автор текста для «Тотального диктанта — 2021», писатель Дмитрий Глуховский прокомментировал решение Россотрудничества и главы ведомства Евгения Примакова не поддерживать образовательную акцию. Он предположил, что причиной отказа федерального агентства являются его политические взгляды, добавив, что Примаков в посте Telegram, который позже отредактировали, назвал Глуховского русофобом. Писатель в ответ заявил, что считает себя патриотом, однако его мнение о патриотизме расходится «с риторикой советской пропаганды».

Писатель, блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков, который проводил «Тотальный диктант» в Санкт-Петербурге в 2016 году, рассказал НСН о своем отношении к образовательному мероприятию, а заодно и к Глуховскому.