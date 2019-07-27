Лингвист раскритиковал список распространенных ошибок россиян

Стали известны десять наиболее частных речевых ошибок. Их назвали в Екатеринбургском театральном институте, сообщает «Российская газета».

Самой распространенной стало неправильное ударение в слове «звонит». Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова считает, что ударение на первый слог в этом слове выдает некультурного человека.

Просторечные уральские диалектизмы «ихний» и «евонный» на втором месте по частоте употребления в рейтинге ошибок.

Также в десятку попали слова «ложить», «плОтят», «договорА», «экспрессо», «тортЫ». Довольно часто люди также неправильно склоняют числительные.

Доктор филологических наук, завлабораторией лингвистической конфликтологии ВШЭ Максим Кронгауз в эфире НСН заявил, что список наиболее распространенных ошибок носит символический характер.

«Объединять эти ошибки в один список нельзя, потому что каждая из них говорит о «своем». Если глагол «звОнит», действительно распространенная ошибка, которая стала главным примером неграмотности, то «евонный» я в своей жизни не слышал ни разу. Включать их в один список некорректно. Так же, как ошибки в сложных числительных, которые встречаются очень часто даже в речи образованных людей. И если употребление слова «звОнит» свидетельствует о низком уровне владения языком, то ошибки в сложных числительных могу говорить, например, о недостатке контроля со стороны грамотного человека при их образовании. Это несопоставимые вещи. Я бы назвал этот список развлекательным», - сделал вывод ученый.