Лингвист раскритиковал список распространенных ошибок россиян
Завлабораторией лингвистической конфликтологии ВШЭ Максим Кронгауз рассказал в эфире НСН о распространенных ошибках грамотных людей.
Стали известны десять наиболее частных речевых ошибок. Их назвали в Екатеринбургском театральном институте, сообщает «Российская газета».
Самой распространенной стало неправильное ударение в слове «звонит». Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова считает, что ударение на первый слог в этом слове выдает некультурного человека.
Просторечные уральские диалектизмы «ихний» и «евонный» на втором месте по частоте употребления в рейтинге ошибок.
Также в десятку попали слова «ложить», «плОтят», «договорА», «экспрессо», «тортЫ». Довольно часто люди также неправильно склоняют числительные.
Доктор филологических наук, завлабораторией лингвистической конфликтологии ВШЭ Максим Кронгауз в эфире НСН заявил, что список наиболее распространенных ошибок носит символический характер.
«Объединять эти ошибки в один список нельзя, потому что каждая из них говорит о «своем». Если глагол «звОнит», действительно распространенная ошибка, которая стала главным примером неграмотности, то «евонный» я в своей жизни не слышал ни разу. Включать их в один список некорректно. Так же, как ошибки в сложных числительных, которые встречаются очень часто даже в речи образованных людей. И если употребление слова «звОнит» свидетельствует о низком уровне владения языком, то ошибки в сложных числительных могу говорить, например, о недостатке контроля со стороны грамотного человека при их образовании. Это несопоставимые вещи. Я бы назвал этот список развлекательным», - сделал вывод ученый.
Максим Кронгауз отметил, что говорить о повышении или снижении грамотности россиян на основе опубликованных данных нельзя.
«Подобный список мог быть опубликован и 50 лет назад. Он был бы примерно такой же», - считает лингвист.
Ранее член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза рассказала НСН, почему в ходе прошлогоднего «Тотального диктанта» наибольшие затруднения в написании у россиян вызвали два слова: «коньяк» и «стерлядь».
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