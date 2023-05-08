Анонсирован сиквел фильма «Оружейный барон» с Николасом Кейджем
Кинокомпания Vendome Pictures начала съемки второй части криминальной драмы «Оружейный барон», пишет портал Deadline.com.
Сыгравший главную в первой части Николас Кейдж вернется в образе постаревшего эмигранта из СССР Юрия Орлова, занимающегося торговлей оружием.
Сюжет сиквела будет посвящен сыну главного героя Антону. Его сыграет Билл Скарсгард («Джон Уик 4»).
Первая часть «Оружейного барона» вышла в 2005 году. Картина получила позитивные отзывы критиков и зрителей, но провалилась в прокате.
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