Анонсирован сиквел фильма «Оружейный барон» с Николасом Кейджем

Кинокомпания Vendome Pictures начала съемки второй части криминальной драмы «Оружейный барон», пишет портал Deadline.com.

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Сыгравший главную в первой части Николас Кейдж вернется в образе постаревшего эмигранта из СССР Юрия Орлова, занимающегося торговлей оружием.

Сюжет сиквела будет посвящен сыну главного героя Антону. Его сыграет Билл Скарсгард («Джон Уик 4»).

Первая часть «Оружейного барона» вышла в 2005 году. Картина получила позитивные отзывы критиков и зрителей, но провалилась в прокате.

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Фото: Instagram/nicolascage_official_profile
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