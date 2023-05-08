Анонсирован сиквел фильма «Оружейный барон» с Николасом Кейджем

Сыгравший главную в первой части Николас Кейдж вернется в образе постаревшего эмигранта из СССР Юрия Орлова, занимающегося торговлей оружием.

Сюжет сиквела будет посвящен сыну главного героя Антону. Его сыграет Билл Скарсгард («Джон Уик 4»).

Первая часть «Оружейного барона» вышла в 2005 году. Картина получила позитивные отзывы критиков и зрителей, но провалилась в прокате.

Работу над новым сезоном американского научно-фантастического сериала «Очень странные дела» приостановили из-за забастовки сценаристов, передает «Радиоточка НСН».

