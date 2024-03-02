Анна Асти объявила об открытии благотворительного фонда на фоне отмены концертов
Поп-певица Анна Асти (Анна Дзюба) вместе с уполномоченной по правам ребенка в Республике Татарстан и председателем «Национального родительского комитета» Ириной Волынец открыли благотворительный фонд «Феникс», рассказали НСН представители артистки.
Отмечается, что работа над созданием фонда велась на протяжении прошлого года. Волынец станет председателем попечительского совета Благотворительного фонда «Феникс».
По концепции, фонд будет помогать учреждениям здравоохранения и образования, проводить кампании по привлечению добровольцев, содействовать в приобретении медицинским учреждениям передовых технологий и аппаратов и оказании адресной медицинской помощи, а также осуществлять благотворительную помощь малоимущим и многодетным семьям, детям с ограниченными возможностями, сиротам и другим категориям социально незащищенных лиц, независимо от их национальности, гражданства, вероисповедания.
Ранее стало известно, что в разных городах России начали отменять концерты певицы после ее участия в скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор», напоминает «Радиоточка НСН».
До этого общественники потребовали отобрать у Анны российское гражданство — она уроженка Украины. Активисты считают, что, пойдя на скандальную «голую» вечеринку, она нарушила клятву соблюдать законы России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru