Андреасян снимет сериал о Черкизовском рынке
14 мая 202512:23
Режиссер Сарик Андреасян снимет сериал про легендарный московский Черкизовский рынок. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
Согласно сюжету, преподавателя математики в конце 1990-х жизнь забрасывает на «Черкизон», крупнейший рынок Восточной Европы тех лет. Мужчина учится жить в новых условиях.
По данным ресурса, сериал будет из десяти серий. Премьера запланирована в 2026 году.
В начале мая сам Андреасян заявил, что снимет экранизацию «Войны и мира». Он утверждал, что съёмки стартуют осенью, а сейчас проходит кастинг актеров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru