Андреасян снимет сериал о Черкизовском рынке

Согласно сюжету, преподавателя математики в конце 1990-х жизнь забрасывает на «Черкизон», крупнейший рынок Восточной Европы тех лет. Мужчина учится жить в новых условиях.

По данным ресурса, сериал будет из десяти серий. Премьера запланирована в 2026 году.

В начале мая сам Андреасян заявил, что снимет экранизацию «Войны и мира». Он утверждал, что съёмки стартуют осенью, а сейчас проходит кастинг актеров.







