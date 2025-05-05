Режиссер Сарик Андреасян заявил, что снимет экранизацию «Войны и мира»
Режиссер Сарик Андреасян в своём Telegram-канале заявил, что намерен экранизировать роман Льва Толстого «Войны и мир».
По его словам, в настоящее время проводятся пробы на роли главных героев.
«Все секреты раскрывать нельзя, но съёмки стартуют осенью» - написал он.
Супруга режиссёра актриса Елизавета Моряк добавила, что она не будет играть Наташу Ростову.
Режиссёр Сергей Урсуляк в ноябре 2024 года заявил, что снимет по роману Толстого многосерийный фильм, премьера которого намечена на конец 2027 года.
Ранее Андреасян в ходе лекции в московском Киноколледже №40 заявил, что ненавидит фильмы Андрея Тарковского, сообщает RT.
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