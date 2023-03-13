Андреасян приступил к работе над сериалом «Тень Чикатило»
Российский режиссер Сарик Андреасян приступил к работе над новым сериалом «Тень Чикатило». В своих соцсетях он выложил фотографию сценария первой серии.
«Нельзя оставлять самый просматриваемый сериал за историю онлайн-платформ без продолжения», – написал под опубликованной фотографией режиссер.
Сериал «Чикатило» повествует о жизни советского маньяка. Главную роль убийцы в первом сезоне исполнил Дмитрий Нагиев. Сам Андреасян в своем посте никаких подробностей съемок, информации об актерском составе спин-оффа не раскрыл.
Ранее режиссер анонсировал съемки полнометражного фильма по книге Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот».
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