Андреасян приступил к работе над сериалом «Тень Чикатило»

Российский режиссер Сарик Андреасян приступил к работе над новым сериалом «Тень Чикатило». В своих соцсетях он выложил фотографию сценария первой серии.

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«Нельзя оставлять самый просматриваемый сериал за историю онлайн-платформ без продолжения», – написал под опубликованной фотографией режиссер.

Сериал «Чикатило» повествует о жизни советского маньяка. Главную роль убийцы в первом сезоне исполнил Дмитрий Нагиев. Сам Андреасян в своем посте никаких подробностей съемок, информации об актерском составе спин-оффа не раскрыл.

Ранее режиссер анонсировал съемки полнометражного фильма по книге Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот».

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ФОТО: соцсети Сарика Андреасяна
ТЕГИ:СъемкиСериал
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