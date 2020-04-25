Лидер группы «Нервы» устал от самоудовлетворения на самоизоляции
Музыкант Евгений Мильковский на самоизоляции приступил к записи нового альбома и уже выпустил две песни в которых признался от усталости одинокого препровождения карантина
Уже месяц в России продолжается режим самоизоляции и как большинство россиян, лидер группы «Нервы» Евгений Мильковский находится на домашнем карантине из-за пандемии коронавируса. В эфире НСН он рассказал, что его самоизоляция приносит хорошие плоды в его музыкальное творчество.
«Моя самоизоляция проходит отлично, без всяких проблем. Мы с группой сидим дома, пишем песни. За время самоизоляции я записал две песни «Веселая песня про грустную жизнь» и «Карантин уходи», а также выпустил клип. И уже приступил к записи нового альбома. У меня карантин имеет позитивные стороны. У меня появилось время для того чтобы уединиться со своими мыслями и добиться какой-то результативности в делах домашнего характера» - рассказал Евгений Мильковский
«Карантин уходи»
Наступил карантин и я сижу дома один
У всех друзья и семья. а у меня лишь я
Зазвонил телефон и, знаю, это - курьер
Но хоть бы это был не он как он мне надоел
Я так устал *** и надоело мне с самим собой говорить
У всех друзья и семья а у меня только я
Карантин уходи уходи карантин
Ранее, рок-музыкант, лидер группы «Анимация» Константин Кулясов рассказал НСН в эфире «Нашего радио» о том, как он проводит свою самоизоляцию.
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