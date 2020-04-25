Лидер группы «Нервы» устал от самоудовлетворения на самоизоляции

Уже месяц в России продолжается режим самоизоляции и как большинство россиян, лидер группы «Нервы» Евгений Мильковский находится на домашнем карантине из-за пандемии коронавируса. В эфире НСН он рассказал, что его самоизоляция приносит хорошие плоды в его музыкальное творчество.

«Моя самоизоляция проходит отлично, без всяких проблем. Мы с группой сидим дома, пишем песни. За время самоизоляции я записал две песни «Веселая песня про грустную жизнь» и «Карантин уходи», а также выпустил клип. И уже приступил к записи нового альбома. У меня карантин имеет позитивные стороны. У меня появилось время для того чтобы уединиться со своими мыслями и добиться какой-то результативности в делах домашнего характера» - рассказал Евгений Мильковский



«Карантин уходи»

Наступил карантин и я сижу дома один

У всех друзья и семья. а у меня лишь я

Зазвонил телефон и, знаю, это - курьер

Но хоть бы это был не он как он мне надоел

Я так устал *** и надоело мне с самим собой говорить

У всех друзья и семья а у меня только я

Карантин уходи уходи карантин

Ранее, рок-музыкант, лидер группы «Анимация» Константин Кулясов рассказал НСН в эфире «Нашего радио» о том, как он проводит свою самоизоляцию.

