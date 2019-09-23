Аналог премии Emmy может появиться в России

Аналог премии Emmy необходимо создать в России уже давно. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступили члены партии «Коммунисты России». Там заявили, что необходимость этого назрела уже давно. А репутация премии была окончательно подорвана после присуждения награды сериалу «Чернобыль». Авторы инициативы считают мини-сериал максимально идеологизированным и построенным на антисоветских мифах и абсурдных выдумках.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН признался, что не верит в успех российского сериала о Чернобыле, анонсированного после резонансной премьеры сериала «Чернобыль» производства HBO.