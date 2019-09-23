Аналог премии Emmy может появиться в России
Аналог премии Emmy необходимо создать в России уже давно. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступили члены партии «Коммунисты России». Там заявили, что необходимость этого назрела уже давно. А репутация премии была окончательно подорвана после присуждения награды сериалу «Чернобыль». Авторы инициативы считают мини-сериал максимально идеологизированным и построенным на антисоветских мифах и абсурдных выдумках.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН признался, что не верит в успех российского сериала о Чернобыле, анонсированного после резонансной премьеры сериала «Чернобыль» производства HBO.
Как напоминает RT, на 71-ой церемонии вручения награды телеакадемии США, трансляция которой проходила на телеканале Fox из Лос-Анджелеса в ночь на 23 сентября, сериал «Чернобыль» производства HBO завоевал Emmy в категории «Лучший мини-сериал».
В категории «Лучший драматический сериал» победу одержала «Игра престолов». Всего сериал был представлен в 32 номинациях. Картина конкурировала с сериалами: «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву», «Озарк», «Телохранитель», «Поза», «Наследники» и «Это мы».
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